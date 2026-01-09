Edoardo Bove potrebbe riprendere la sua attività in campo dopo il malore occorso durante Fiorentina-Inter nel dicembre 2024. L'ipotesi di un ritorno si fa strada, con alcune fonti che suggeriscono un possibile trasferimento in Inghilterra, dopo l'addio alla Roma. Restano da valutare le condizioni e le decisioni ufficiali, mentre il suo futuro nel calcio continua a essere oggetto di attenzione e interesse.

(Adnkronos) – Edoardo Bove torna in campo? Dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter nel dicembre 2024, il centrocampista, potrebbe ripartire con il calcio giocato. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore ha definito ieri la risoluzione del suo contratto con la Roma. Bove quindi si è liberato ed è ora alla ricerca di una nuova sistemazione, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Bove e il ritorno in campo, annuncio straordinario dell’agente: avete sentito?

Leggi anche: Gilmour in Inghilterra per un consulto, ancora incerto il suo ritorno in campo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bove risolve il contratto con la Roma. Ecco dove giocherà; Bove, risoluzione contrattuale con la Roma: può tornare a giocare all'estero col defibrillatore sottocutaneo; Bove lascia la Roma e la Serie A: risoluzione per giocare all'estero col defibrillatore; Bove, rescissione con la Roma e ritorno in campo: ecco da dove può ripartire.

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l'addio alla Roma - Inter nel dicembre 2024, il centrocampista, potrebbe ripartire con il calcio giocato. reggiotv.it