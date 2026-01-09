Bosco di luce da sogno a Cattolica | Occupazione al 90% negli hotel

A Cattolica, il Bosco di luce da sogno ha attirato numerosi visitatori durante le festività natalizie. L'occupazione alberghiera ha raggiunto il 90%, confermando l'interesse per l’offerta turistica della città. Il comune si dice soddisfatto del bilancio, evidenziando una partecipazione crescente e un andamento positivo per le festività di fine anno.

"Grande partecipazione e numeri incoraggianti per le festività natalizie a Cattolica ". Con queste parole il comune archivia il Natale e i capodanno appena trascorso con un bilancio positivo. "Buoni poi anche i dati turistici – sottolinea l’assessora Bartolucci –: 17 alberghi e 14 case vacanza aprti che hanno registrato un’occupazione intorno al 90%" A fare da filo conduttore tra gli eventi è stato il Bosco di luce, il progetto scenografico che ha trasformato il centro in un percorso di atmosfere calde e suggestive. Le luminarie nel centro commerciale naturale, insieme alla pista di pattinaggio, alla casina e alla ruota panoramica in piazza Primo Maggio, sono state prorogate fino al 25 gennaio, accompagnando lo shopping dei saldi e appuntamenti come AntìCatt, la mostra mercato di modernariato e vintage in programma l’11 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bosco di luce da sogno a Cattolica: "Occupazione al 90% negli hotel" Leggi anche: Festività natalizie al via a Cattolica, all'esordio gli spazi Bosco di Luce e Serra dei Sogni Leggi anche: Cattolica brinda al successo degli eventi di Natale e capodanno, il "Bosco di luce prorogato" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bosco di luce da sogno a Cattolica: Occupazione al 90% negli hotel; La Befana arriva con una maratona di eventi. Bosco di luce da sogno a Cattolica: "Occupazione al 90% negli hotel" - "Grande partecipazione e numeri incoraggianti per le festività natalizie a Cattolica". msn.com

Cattolica: per Natale e Capodanno grande partecipazione e successo per il Bosco di Luce - Un’energia condivisa ha attraversato la città, accompagnando ogni evento e riempiendo piazze e appuntamenti di voci, incontri, partecipazione. chiamamicitta.it

Cattolica, tra laboratori e Befana si chiudono le feste nel Bosco di Luce - Dopo la grande festa di Capodanno, il Natale di Cattolica prosegue e accompagna l’inizio del 2026 con una serie di appuntamenti dedicati soprattutto ai più ... chiamamicitta.it

In inverno il bosco cambia ritmo: i suoni si attenuano, la luce diventa più morbida e i colori si trasformano. È la stagione in cui la natura riposa, ma non smette di raccontare storie attraverso cortecce, chiome spoglie e profumi di terra umida. Un invito a vivere il - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.