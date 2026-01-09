Boom di accessi da IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa | le informazioni consultate

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 dicembre 2025, si è registrato un aumento significativo di accessi provenienti da indirizzi IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa. L'incremento, osservato durante le festività, ha suscitato attenzione per la sua anomalia. La situazione è stata monitorata attentamente per comprendere le motivazioni e valutare eventuali implicazioni sulla sicurezza delle informazioni consultate.

A partire dal 23 dicembre 2025 e per tutto il periodo delle festività è stato rilevato un anomalo incremento del traffico sul sito del Ministero della Difesa ad opera di IP cinesi. Si sospetta una operazione di intelligence da fonti aperte (OSINT). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Sono sieropositiva da 23 anni. Immaginatemi a letto con lui che clicca sul sito del Ministero della salute e cercare informazioni. Addio pensiero sexy”: così Elena Di Cioccio

Leggi anche: Un traffico anomalo su pagine sensibili del ministero della Difesa italiano porta a indirizzi cinesi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

boom accessi ip cinesiBoom di accessi da IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa: le informazioni consultate - A partire dal 23 dicembre 2025 e per tutto il periodo delle festività è stato rilevato un anomalo incremento del traffico sul sito del Ministero della ... fanpage.it

boom accessi ip cinesiUn traffico anomalo su pagine sensibili del ministero della Difesa italiano porta a indirizzi cinesi - L’aumento degli accessi, concentrato tra fine dicembre e inizio gennaio, mostra pattern compatibili con un’attività di ricognizione informativa. ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.