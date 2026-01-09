Boom di accessi da IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa | le informazioni consultate
Dal 23 dicembre 2025, si è registrato un aumento significativo di accessi provenienti da indirizzi IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa. L'incremento, osservato durante le festività, ha suscitato attenzione per la sua anomalia. La situazione è stata monitorata attentamente per comprendere le motivazioni e valutare eventuali implicazioni sulla sicurezza delle informazioni consultate.
A partire dal 23 dicembre 2025 e per tutto il periodo delle festività è stato rilevato un anomalo incremento del traffico sul sito del Ministero della Difesa ad opera di IP cinesi. Si sospetta una operazione di intelligence da fonti aperte (OSINT).
