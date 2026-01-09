Boom di accessi da IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa | le informazioni consultate

Dal 23 dicembre 2025, si è registrato un aumento significativo di accessi provenienti da indirizzi IP cinesi sul sito del Ministero della Difesa. L'incremento, osservato durante le festività, ha suscitato attenzione per la sua anomalia. La situazione è stata monitorata attentamente per comprendere le motivazioni e valutare eventuali implicazioni sulla sicurezza delle informazioni consultate.

Un traffico anomalo su pagine sensibili del ministero della Difesa italiano porta a indirizzi cinesi - L’aumento degli accessi, concentrato tra fine dicembre e inizio gennaio, mostra pattern compatibili con un’attività di ricognizione informativa. ilfoglio.it

