Bonaccorso via dalla questura di Venezia | Lascio la città in buone mani Arriva Sbordone

Il questore Gaetano Bonaccorso ha lasciato il suo incarico a Venezia, lasciando la gestione della questura in mani sicure. Venerdì si è svolto il saluto ufficiale a Ca' Corner, con la partecipazione delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro. Al suo ritiro, Bonaccorso ha espresso fiducia nel futuro della città e nel nuovo questore, Sbordone.

Venerdì il saluto a Ca' Corner al questore uscente Gaetano Bonaccorso, al quale erano presenti il sindaco Luigi Brugnaro e le autorità civili e militari della città. In dono il questore ha ricevuto dal prefetto Darco Pellos la tela della Chiesa di Santa Maria della Salute progettata da.

