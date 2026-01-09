Bomboletta spray al peperoncino esplode in volo | cosa è successo sul Milano-Brindisi
Durante il volo Ryanair FR 3424 da Milano Malpensa a Brindisi, si è verificata un’esplosione accidentale di una bomboletta spray al peperoncino, causando disagio tra i passeggeri. L’incidente ha provocato irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie e tosse. Questo episodio sottolinea l’importanza di gestire con attenzione sostanze potenzialmente pericolose a bordo dei mezzi di trasporto.
Aria irrespirabile, occhi lacrimanti e tosse: sono queste le reazioni di alcuni passeggeri a bordo del volo Ryanair FR 3424 decollato da Milano Malpensa e diretto a Brindisi a causa dell'accidentale esplosione di una bomboletta contenente dello spray al peperoncino. Cosa è successo. In pochi istanti, inevitabilmente in un ambiente così chiuso, per diversi minuti i passeggeri più vicini a questa bomboletta hanno subìto direttamente gli effetti peggiori. Il volo è comunque atterrato in assoluta sicurezza ma all'arrivo nello scalo pugliese è subito salita a bordo la Polizia di frontiera per i controlli del caso tra cui il bagaglio a mano che una donna ha portato a bordo: adesso, per lei, scatterà la denuncia per mancata osservanza delle norme di sicurezza sulla navigazione aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico
Leggi anche: Scoppia bomboletta di spray al peperoncino: panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi
Critics Choice Awards 2026, la dedica di Timothée Chalamet a Kylie Jenner: «Non ce l’avrei mai fatta senza di te»; Carvajal Barrios, chi è “El Pollo”: l'ex capo dell'intelligence militare del Venezuela possibile supertestimone contro Maduro.
Bomboletta spray al peperoncino esplode su aereo Ryanair, aria irrespirabile sul volo Milano-Brindisi: panico fra i passeggeri - Scene di panico si sono registrate oggi sul volo Ryanair FR 3424 sulla tratta Malpensa- msn.com
Bomboletta di spray al peperoncino esplode su un volo Ryanair, panico a bordo: l'aria diventa irrespirabile - Paura a bordo del volo FR 3424 di Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi. msn.com
Spray al peperoncino in aereo, esplode il panico - Momenti di panico si sono registrati oggi sul volo Ryanair FR 3424, in partenza da Malpensa e diretto a Brindisi. ilfattovesuviano.it
Bomboletta spray al peperoncino esplode su aereo Ryanair, aria irrespirabile sul volo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.