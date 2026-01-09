Durante il volo Ryanair FR 3424 da Milano Malpensa a Brindisi, si è verificata un’esplosione accidentale di una bomboletta spray al peperoncino, causando disagio tra i passeggeri. L’incidente ha provocato irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie e tosse. Questo episodio sottolinea l’importanza di gestire con attenzione sostanze potenzialmente pericolose a bordo dei mezzi di trasporto.

Aria irrespirabile, occhi lacrimanti e tosse: sono queste le reazioni di alcuni passeggeri a bordo del volo Ryanair FR 3424 decollato da Milano Malpensa e diretto a Brindisi a causa dell'accidentale esplosione di una bomboletta contenente dello spray al peperoncino. Cosa è successo. In pochi istanti, inevitabilmente in un ambiente così chiuso, per diversi minuti i passeggeri più vicini a questa bomboletta hanno subìto direttamente gli effetti peggiori. Il volo è comunque atterrato in assoluta sicurezza ma all'arrivo nello scalo pugliese è subito salita a bordo la Polizia di frontiera per i controlli del caso tra cui il bagaglio a mano che una donna ha portato a bordo: adesso, per lei, scatterà la denuncia per mancata osservanza delle norme di sicurezza sulla navigazione aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bomboletta spray al peperoncino esplode in volo: cosa è successo sul Milano-Brindisi

Leggi anche: Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico

Leggi anche: Scoppia bomboletta di spray al peperoncino: panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Critics Choice Awards 2026, la dedica di Timothée Chalamet a Kylie Jenner: «Non ce l’avrei mai fatta senza di te»; Carvajal Barrios, chi è “El Pollo”: l'ex capo dell'intelligence militare del Venezuela possibile supertestimone contro Maduro.

Bomboletta spray al peperoncino esplode su aereo Ryanair, aria irrespirabile sul volo Milano-Brindisi: panico fra i passeggeri - Scene di panico si sono registrate oggi sul volo Ryanair FR 3424 sulla tratta Malpensa- msn.com