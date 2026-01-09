Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi | a bordo scoppia il panico

Durante un volo Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi, una bomboletta di spray al peperoncino è scoppiata in cabina, causando il panico tra i passeggeri e rendendo l’aria irrespirabile. L’incidente ha richiesto interventi di emergenza e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza a bordo.

Spray al peperoncino scoppia in volo, panico sull'aereo Malpensa-Brindisi - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo FR 3424 di Ryanair Malpensa- msn.com

Spray al peperoncino in aereo, esplode il panico - Momenti di panico si sono registrati oggi sul volo Ryanair FR 3424, in partenza da Malpensa e diretto a Brindisi. ilfattovesuviano.it

