Bologna | confermato in appello ergastolo per ex medico Virtus Sorella vittima | Soddisfatta ma è stata durissima

In Bologna, è stato confermato in appello l’ergastolo per l’ex medico Virtus. La sorella della vittima, ancora scossa, ha espresso soddisfazione per la sentenza, pur riconoscendo la durezza del percorso. La donna ha commentato l’importanza di mantenere vivo il ricordo della sorella e di non lasciarsi influenzare dalle voci o dai commenti di chi non conosce la loro storia.

"Sono contenta. Mia sorella non c'è più e mia mamma nemmeno e sentire delle cose inaccettabili sul conto di mia sorella da persone che la conoscevano bene, anche il vocio di tante persone che a Bologna parlano, non mi interessa. Per me era importante la verità: sono soddisfatta, è stata durissima. Ero preparata ma non pensavo. Sono contenta, so che mia sorella mi ha accompagnata in questo percorso e mia mamma anche". Così Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella, moglie di Giampaolo Amato, dopo la conferma dell'ergastolo per l'ex medico della Virtus per l'omicidio della 62enne e della suocera, Giulia Tateo.

“Uccise moglie e suocera”: l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato condannato anche in appello - L’ex oculista Giampaolo Amato è stato condannato all’ ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’ omicidio della moglie e della suoce ... ilfattoquotidiano.it

Uccise la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, confermato l'ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato. «È stata durissima» - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di ... leggo.it

