Da oltre 72 ore siamo costrette in casa con una neonata, senza alcuna assistenza da parte delle autorità locali. Né il Comune né la Metrocittà hanno provveduto a rimuovere la neve accumulata, lasciandoci in difficoltà per un tragitto di soli 20 metri. Questa situazione evidenzia la mancanza di interventi adeguati in emergenze di questo tipo, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere delle famiglie coinvolte.

"Terzo giorno bloccata in casa con una neonata perché né il Comune, né la Metrocittà si sono degnati di mandarci uno spalaneve per 20 metri di strada. che vergogna". Lo sfogo social, postato sul gruppo ’Abitanti del Comune di Calenzano ’, è di una residente nella zona collinare calenzanese, lungo la Sp8, che ha espresso così la sua rabbia dopo la cospicua nevicata dell’Epifania, protestando, in particolare, per la mancata rimozione della neve nella traversa in cui risiede con la famiglia e ingaggiando, per questo, anche un botta e risposta nei commenti con l’assessore alla Protezione civile Marco Venturini: "Nella zona a cui fa riferimento la signora – spiega proprio l’assessore, interpellato sulla vicenda - sono passati i mezzi a spargere il sale e lei è stata contattata dagli operatori che fanno parte del sistema di Protezione civile per assicurarsi che non ci fossero situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bloccata in casa da 72 ore con una neonata"

