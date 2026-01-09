Blade | I Marvel Studios avrebbero cancellato il film con Mahershala Ali Il personaggio potrebbe debuttare nei Midnight Sons?

Il reboot di Blade con Mahershala Ali ha attraversato diverse incertezze, diventando uno dei progetti più complessi della fase attuale dei Marvel Studios. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il film sia stato cancellato, alimentando speculazioni sul possibile debutto del personaggio nei Midnight Sons. La situazione evidenzia le sfide e le trasformazioni in corso nel cinema Marvel, lasciando aperte molte domande sul futuro di Blade nel Marvel Cinematic Universe.

Il reboot di Blade con protagonista Mahershala Ali è ufficialmente il progetto più tormentato della Multiverse Saga. Dopo anni di rinvii, cambi di regia e riscritture, un nuovo report suggerisce che i Marvel Studios potrebbero aver preso una decisione drastica: chiudere definitivamente il progetto solista per far confluire il personaggio in un film corale dedicato ai Midnight Sons. Addio al film solista di Blade? Le ultime indiscrezioni. Secondo l’insider Jeff Sneider, intervenuto durante il podcast The Hot Mic, il film di Blade sarebbe “morto”. Annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con 2019, il progetto ha affrontato un vero e proprio “inferno produttivo”: 7 anni di sviluppo senza risultati concreti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

