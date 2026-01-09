Blade | I Marvel Studios avrebbero cancellato il film con Mahershala Ali

Il reboot di Blade, con Mahershala Ali, è uno dei progetti più complessi della fase Multiverse dei Marvel Studios. Dopo numerosi cambiamenti e ritardi, si parla di una possibile cancellazione definitiva. Questa situazione evidenzia le difficoltà incontrate dalla produzione nel mantenere stabile il progetto, rendendolo uno dei capitoli più incerti e discussi all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Il reboot di Blade con protagonista Mahershala Ali è ufficialmente il progetto più tormentato della Multiverse Saga. Dopo anni di rinvii, cambi di regia e riscritture, un nuovo report suggerisce che i Marvel Studios potrebbero aver preso una decisione drastica: chiudere definitivamente il progetto solista per far confluire il personaggio in un film corale dedicato ai Midnight Sons. Addio al film solista di Blade? Le ultime indiscrezioni. Secondo l'insider Jeff Sneider, intervenuto durante il podcast The Hot Mic, il film di Blade sarebbe "morto". Annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con 2019, il progetto ha affrontato un vero e proprio "inferno produttivo": 7 anni di sviluppo senza risultati concreti.

