Blackout a Berlino ma il sindaco va a giocare a tennis | Avevo bisogno di schiarirmi le idee

Durante il blackout di quattro giorni a Berlino, il sindaco Kai Wegner ha deciso di dedicarsi a una partita di tennis, spiegando di averne avuto bisogno per chiarire le idee. Questa scelta ha suscitato commenti sulla gestione dell’emergenza, mentre il blackout ha coinvolto numerose zone della città. L’episodio offre uno spunto di riflessione sulle priorità e le risposte delle autorità in situazioni di crisi.

Una partita di tennis durante il blackout di quattro giorni in Germania ha messo nei guai il sindaco di Berlino, Kai Wegner. Ancora più grave, tuttavia, è che inizialmente il Bürgermeister abbia mentito, sostenendo di essere rimasto tutto il giorno al telefono per seguire l’evolversi della situazione. In realtà, come ha accertato un servizio dell’emittente pubblica Rbb, sabato dalle 13 alle 14 Wegner era su un campo da tennis insieme alla compagna, la ministra berlinese dell’Istruzione Katharina Günther-Wünsch, della Cdu. E ora, come riporta il Guardian, c’è chi ne chiede apertamente le dimissioni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: "Giocava a tennis durante il blackout", polemiche sul sindaco di Berlino Leggi anche: Lorenzo Fragola: "Avevo 20 kg in più, ero al limite. Il Senegal è stato lo schiaffo morale di cui avevo bisogno. Sanremo? Non è andata, ma non porto rancore" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sabotaggio politico, migliaia di berlinesi senza corrente per giorni; Germania, Berlino al buio da cinque giorni; Berlino: torna la luce dopo il più lungo blackout dalla seconda guerra mondiale. Atto terroristico; Blackout a Berlino, la polizia sospetta un gruppo di estrema sinistra. "Giocava a tennis durante il blackout", polemiche sul sindaco di Berlino - Finisce nell'occhio del ciclone il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, scoperto a giocare a tennis poche ore dopo l'inizio del blackout che ha messo in ginocchio la parte sud- msn.com

A Berlino dubbi e polemiche dopo il blackout - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Controversia a Berlino: il sindaco gioca a tennis mentre la città affronta il blackout - Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, è stato criticato per aver trascurato i suoi obblighi pubblici per dedicarsi al tennis durante un blackout. notizie.it

A Berlino i telefoni hanno vibrato per “estremo pericolo” mercoledì mattina 7 gennaio, ma il blackout era iniziato sabato 3 gennaio. Un allarme arrivato quando la città stava già contando le ore che mancavano al ritorno della corrente. Nel sud-ovest della capita - facebook.com facebook

A Berlino è stata ripristinata l'elettricità dopo quattro giorni di blackout - Il Post x.com

