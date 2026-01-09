Black Mirror, la serie antologica creata da Charlie Brooker, è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 8. L’autore ha annunciato di essere al lavoro sui nuovi episodi, che saranno prossimamente disponibili su Netflix. La serie continua a esplorare temi legati alla tecnologia e alla società, mantenendo il suo approccio riflessivo e sobrio. Questo rinnovo conferma l’interesse per un approfondimento delle tematiche attuali attraverso il formato narrativo di Black Mirror.

© Movieplayer.it - Black Mirror: Charlie Brooker conferma il rinnovo per la stagione 8 della serie cult

