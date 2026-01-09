Bivaccavano nello stabile abbandonato vicino alle caserme | uno era ricercato
Nella serata di ieri, la polizia di Como ha denunciato due uomini trovati a bivaccare in uno stabile abbandonato di via Pastrengo, vicino alle caserme. Durante il controllo di routine, uno dei due è stato anche rintracciato come soggetto ricercato. L’intervento ha portato all’identificazione e alla denuncia per invasione di terreni ed edifici, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel territorio.
Un controllo di routine si trasforma in un arresto. Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha denunciato per invasione di terreni ed edifici due uomini trovati a bivaccare all’interno di uno stabile abbandonato in via Pastrengo, nella zona delle caserme. Uno dei due, però, non era. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Napoli San Giovanni a Teduccio, trovati hashish e munizioni in uno stabile abbandonato
Leggi anche: Crollano due solai in uno stabile abbandonato: grande spavento fra i vicini
Bivaccavano nello stabile abbandonato vicino alle caserme: uno era ricercato - due senza fissa dimora denunciati per invasione di edifici. quicomo.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.