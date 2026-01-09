Bivaccavano nello stabile abbandonato vicino alle caserme | uno era ricercato

Nella serata di ieri, la polizia di Como ha denunciato due uomini trovati a bivaccare in uno stabile abbandonato di via Pastrengo, vicino alle caserme. Durante il controllo di routine, uno dei due è stato anche rintracciato come soggetto ricercato. L’intervento ha portato all’identificazione e alla denuncia per invasione di terreni ed edifici, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel territorio.

