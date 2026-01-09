Biotecnopolo acquisisce un centro di ricerca
La Fondazione Biotecnopolo di Siena ha ufficialmente acquisito il Medicine Research Center di Siena, che diventa ora la sede principale dell’ente. Questa operazione rafforza le capacità di ricerca e sviluppo nel settore biotecnologico, consolidando la presenza della fondazione nel territorio. L’acquisizione rappresenta un passo importante per l’avanzamento di progetti innovativi e collaborazioni scientifiche nel settore biomedicale.
La Fondazione Biotecnopolo di Siena ha completato l'acquisizione del Medicine Research Center di Siena, che diventa la sede principale della fondazione. L'operazione, spiega una nota, "rappresenta un passaggio di rilievo, che rafforza in modo strutturale la stabilità e la piena operatività del Biotecnopolo, consentendo di consolidarne l'assetto istituzionale e scientifico". "Questo risultato rappresenta una svolta concreta per la Fondazione – dice il direttore generale Gianluca Polifrone (foto) –. La sede garantisce stabilità, continuità operativa e una prospettiva chiara. Il Biotecnopolo è una struttura pubblica pienamente operativa, che lavora ogni giorno per adempiere alla missione affidata dal legislatore.
