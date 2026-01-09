Biodiversità italiana | la grande bellezza al MAXXI

Cosa: Una mostra fotografica di National Geographic Italia e NBFC dedicata al patrimonio naturale italiano. Dove e Quando: Roma, Spazio Corner del MAXXI, dal 22 gennaio al 27 febbraio 2026. Perché: Per scoprire il lato selvaggio dell’Italia attraverso 50 scatti d’autore che celebrano la nostra biodiversità come capitale inestimabile. La bellezza selvaggia dell’Italia torna a essere protagonista nel cuore della Capitale. Dopo il successo riscosso nella precedente edizione, la mostra fotografica Il paese della biodiversità. Il patrimonio naturale italiano approda nuovamente a Roma, trovando ospitalità negli spazi del Corner al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

