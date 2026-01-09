Bill Gates 8 miliardi a ‘no profit’ dell’ex moglie per la parità di genere

Bill Gates ha donato 8 miliardi di dollari all’ex moglie Melinda, destinandoli a Pivotal Philanthropies, organizzazione no profit focalizzata sulla promozione della parità di genere. La donazione evidenzia l’impegno di Gates nel sostenere iniziative di impatto sociale, con particolare attenzione alle questioni di uguaglianza di genere attraverso progetti e programmi mirati.

I fondi sono stati trasferiti alla Pivotal Philantropies, no profit impegnata nella promozione della parità di genere. Bill Gates ha "donato" 8 miliardi di dollari alla fondazione privata della ex moglie, per il divorzio - ROMA – Bill Gates ha trasferito quasi 8 miliardi di dollari alla fondazione privata di Melinda French Gates nell'ambito dell'accordo di divorzio, una delle più grandi donazioni filantropiche mai

Bill Gates trasferisce 8 miliardi a una no profit dell'ex moglie - Bill Gates ha trasferito quasi 8 miliardi di dollari, per l'esattezza 7,9, a una no profit dell'ex moglie Melinda French Gates. quotidiano.net

Bill Gates paga quasi 8 miliardi alla fondazione dell’ex moglie Melinda. E non è finita qui - L’assegno staccato dal filantropo è solo una parte della somma stabilita negli accordi firmati dai due ai tempi del divorzio ... repubblica.it

