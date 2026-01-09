Biglietti gratuiti al teatro Pirandello per bambini e famiglie in difficoltà accordo tra Lions e Fondazione

L’accordo tra Lions e Fondazione al teatro Pirandello di Agrigento prevede l’offerta di biglietti gratuiti per bambini e famiglie in difficoltà. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile la cultura e a favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, promuovendo inclusione e solidarietà attraverso il teatro. Un gesto concreto che testimonia l’impegno delle istituzioni nel sostenere chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

