Biglietti gratuiti al teatro Pirandello per bambini e famiglie in difficoltà accordo tra Lions e Fondazione
L’accordo tra Lions e Fondazione al teatro Pirandello di Agrigento prevede l’offerta di biglietti gratuiti per bambini e famiglie in difficoltà. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile la cultura e a favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, promuovendo inclusione e solidarietà attraverso il teatro. Un gesto concreto che testimonia l’impegno delle istituzioni nel sostenere chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
Non una firma rituale, ma una scelta che incide. L’intesa siglata al teatro Pirandello di Agrigento apre concretamente le porte della cultura a chi, troppo spesso, rimane escluso. Con il protocollo d’intesa per l’affido culturale, il Lions club Agrigento Host e la Fondazione Teatro Luigi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà: rette azzerate grazie al contributo della regione
Leggi anche: Pirandello, vivo e inquieto: al piccolo teatro Fonderia Grock un viaggio tra vita e teatro
Gli spettacoli a pagamento della Sagra, Pardo: “Boom di spettatori, meno biglietti omaggio”.
Serata – evento: l’11 gennaio il teatro “Pirandello” ospita il cinema - “Nel giorno dell’Epifania, il Teatro Pirandello omaggia i propri abbonati con un biglietto gratuito per una serata- quilicata.it
“L’uomo, la bestia e la virtù”: la commedia di Luigi Pirandello in scena al Teatro degli Industri - Al Teatro degli Industri di Grosseto va in scena la commedia di Luigi Pirandello "L'uomo, la bestia e la virtù". grossetonotizie.com
Teatro Pirandello, il 2025 si chiude con il Gran Galà: orchestra, coro e grandi voci - Martedì 30 dicembre alle 20 il teatro Pirandello ospiterà il Gran Galà di fine anno, appuntamento che unisce ... agrigentonotizie.it
La fiera si prepara a tornare. Gli organizzatori invitano tutti ad indovinare quale sarà la prossima location: "In palio biglietti gratuiti o gadget esclusivi" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.