Bigatti il Maradona del Polo a Courmayeur
Trentaquattro anni, argentino, da molti è considerato il "Maradona del Polo". Alfredo Bigatti, uno dei giocatori più forti del mondo in questa disciplina, è anche un insospettabile interista. Il fuoriclasse 34enne sta giocando per la prima volta in Italia, a Courmayeur, nuova tappa in un curriculum internazionale impressionante. «È un posto fantastico, e giocare sulla neve è esaltante», dice. Ma da buon sudamericano, Alfredo è anche un grande tifoso di calcio e in modo particolare del River Plate, che segue ovunque si trovi. In Italia c’è poi una squadra che lo appassiona in modo particolare: «Sicuramente l’Inter, una squadra che lotta, molto italiana e molto bella da vedere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
