Biblioteca Comunale Cesare Pavese | chiusura per lavori di restauro

La Biblioteca Comunale Cesare Pavese, situata in via Newton 8/A, sarà temporaneamente chiusa dal 12 al 15 gennaio 2026 per lavori di restauro e manutenzione degli arredi interni. La riapertura è prevista per il 16 gennaio, garantendo così un ambiente rinnovato e più funzionale per tutti gli utenti.

La Biblioteca Comunale Cesare Pavese, in via Newton 8A, resterà chiusa al pubblico da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio 2026 per consentire lavori di restauro e manutenzione degli arredi interni.Durante le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, pur rimanendo chiuse le sale, sarà comunque.

