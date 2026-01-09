Bibbiena in via Vessa la ventiduesima area verde risistemata del territorio
A Bibbiena, in via Vessa, è stata inaugurata la ventiduesima area verde attrezzata del territorio. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici, offrendo ai cittadini un ambiente più accogliente e funzionale. Questa nuova area si inserisce nel progetto di valorizzazione delle zone verdi, contribuendo alla qualità della vita e alla fruibilità degli spazi all’aperto per residenti e visitatori.
A Bibbiena è stata consegnata alla cittadinanza un’altra area verde attrezzata, la 22esima del territorio. Si trova in via Vessa nella zona di Santa Maria a Bibbiena, un contesto ad alta densità abitativa. L’investimento complessivo per questo spazio di socialità, gioco, incontro e inclusione è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
