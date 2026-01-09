Bibbiena in via Vessa la ventiduesima area verde risistemata del territorio

A Bibbiena, in via Vessa, è stata inaugurata la ventiduesima area verde attrezzata del territorio. L’intervento mira a migliorare gli spazi pubblici, offrendo ai cittadini un ambiente più accogliente e funzionale. Questa nuova area si inserisce nel progetto di valorizzazione delle zone verdi, contribuendo alla qualità della vita e alla fruibilità degli spazi all’aperto per residenti e visitatori.

