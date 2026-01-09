Bestiario Contemporaneo | l’arte di Mauro Molinari allo Spazio COMEL
Apre a gennaio lo Spazio COMEL con “Bestiario Contemporaneo”, la mostra personale di Mauro Molinari. Dopo la pausa delle festività, l’allestimento invita a scoprire le sue opere, che esplorano temi legati alla natura e alla figura animale attraverso un linguaggio contemporaneo. Un’occasione per apprezzare un percorso artistico sobrio e riflessivo, aperto a un pubblico interessato a nuove interpretazioni dell’arte figurativa.
Dopo la pausa delle festività, riaprono le porte dello Spazio COMEL che ospita nel mese di gennaio “Bestiario Contemporaneo” la personale di Mauro Molinari.Artista romano dalla lunga e variegata carriera, oltre 50 anni di sperimentazione creativa, che oggi arriva nell’elegante galleria di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Allo Spazio COMEL arriva Lyrics l’omaggio ad Annalisa Lazzarotto
Leggi anche: Andrea Pennacchi in scena con il suo bestiario contemporaneo "Alieni in Laguna"
Mauro Molinari. Bestiario contemporaneo - Lo Spazio Comel di Latina ospita Bestiario contemporaneo, mostra personale di Mauro Molinari a cura di Claudia Zaccagnini. itinerarinellarte.it
BESTIARIO CONTEMPORANEO Dal 17 gennaio al 1 febbraio 2026 allo Spazio Comel di Latina la mostra personale di Mauro Molinari, a cura di Claudia Zaccagnini. Figure eleganti e inquietanti, colori intensi e una pittura che racconta l’umanità di oggi, tr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.