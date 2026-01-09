Bestiario Contemporaneo | l’arte di Mauro Molinari allo Spazio COMEL

Apre a gennaio lo Spazio COMEL con “Bestiario Contemporaneo”, la mostra personale di Mauro Molinari. Dopo la pausa delle festività, l’allestimento invita a scoprire le sue opere, che esplorano temi legati alla natura e alla figura animale attraverso un linguaggio contemporaneo. Un’occasione per apprezzare un percorso artistico sobrio e riflessivo, aperto a un pubblico interessato a nuove interpretazioni dell’arte figurativa.

Dopo la pausa delle festività, riaprono le porte dello Spazio COMEL che ospita nel mese di gennaio “Bestiario Contemporaneo” la personale di Mauro Molinari.Artista romano dalla lunga e variegata carriera, oltre 50 anni di sperimentazione creativa, che oggi arriva nell’elegante galleria di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

