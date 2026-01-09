Besana, proposti investimenti dal falso profilo del sindaco.

Recentemente, alcuni cittadini di Besana hanno ricevuto comunicazioni da un falso profilo del sindaco Emanuele Pozzoli, promuovendo opportunità di investimento finanziario. La diffusione di queste proposte ingannevoli ha suscitato reazioni di sorpresa e perplessità tra la comunità, evidenziando la necessità di attenzione e cautela nel valutare offerte di questo tipo. È importante verificare sempre l'autenticità delle fonti prima di intraprendere qualsiasi azione.

Molte persone sono rimaste colpite, qualcuno probabilmente avrà anche scosso la testa e manifestato la sua perplessità: il sindaco Emanuele Pozzoli propone imperdibili investimenti finanziari. In realtà si tratta di una truffa. Qualcuno ha deciso di utilizzare il suo nome e il suo volto per contattare un notevole numero di persone, sperando di riuscire a spillare quattrini. Lo ha rivelato lo stesso Pozzoli, che ha cercato di attivarsi rapidamente per avvisare tutti i suoi contatti, telefonici e sui social network, di quanto stava accadendo. "Ieri – racconta – nel giro di pochissimi minuti sono stato contattato più volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

