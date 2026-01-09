Bernardo Silva e la Juventus | il parametro zero che può cambiare il mercato
Bernardo Silva, attualmente al Manchester City, potrebbe diventare un’opportunità di mercato importante per la Juventus. La possibilità di un trasferimento a parametro zero si sta affermando come una delle opzioni più interessanti della sessione di mercato in corso. La sua disponibilità senza costi di acquisto potrebbe rappresentare un elemento chiave per le strategie della società torinese, influenzando le dinamiche del mercato in modo significativo.
Il nome circola già con il peso delle grandi occasioni. Bernardo Silva non è una suggestione da mercato estivo: è una traiettoria che si sta delineando ora, mentre la stagione è ancora in corso. E la Juventus, che da tempo lavora su più orizzonti temporali, ha iniziato a guardare avanti con un’attenzione particolare. Il centrocampista portoghese del Manchester City, in scadenza a giugno, si avvicina a diventare uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. Un profilo che non passa inosservato e che, inevitabilmente, muove riflessioni profonde anche a Torino. Un ciclo al capolinea, senza rumore. Non c’è rottura, non c’è strappo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Bernardo Silva Juve, Guardiola accende le sirene di mercato: «Voglio il meglio per lui: deciderà con il club». Il parametro zero deve ancora prendere una decisione
Leggi anche: Bernardo Silva Juve, il centrocampista si libererà a parametro zero? Tutto ciò che c’è da sapere sul possibile trasferimento: c’è una buona notizia
Da Vlahovic e Maignan, da Bernardo Silva a Ruben Neves: la top 10 dei giocatori in scadenza nel 2026; Da Vlahovic a Maignan, quanti affari a parametro zero: la top-11 degli svincolati che a gennaio possono firmare con chi vogliono; Juve, nuovi contatti per Bernardo Silva del Manchester City; Juventus, si studia il colpaccio a parametro zero: arriva dal top club!.
La Stampa - Juventus, contatti con Bernardo Silva: si studia il colpo a zero - La società bianconera cerca qualità ed esperienza: il portoghese, in scadenza a giugno con il Manchester City, è una ghiotta occasione ... msn.com
La Juventus sogna il colpo di mercato, La Stampa: "Assalto a Bernardo Silva" - A lanciare la notizia di mercato ci pensa oggi La Stampa in prima pagina: "La Juve punta in alto, assalto. tuttomercatoweb.com
Juve, nuovi contatti per Bernardo Silva del Manchester City - La Juventus torna a guardare con attenzione al mercato dei grandi nomi e, al centro delle ultime indiscrezioni, spunta ancora una volta il nome di Bernardo Silva. it.blastingnews.com
Ma la Juventus è pronta a giocarsi le sue carte. A fare un sacrificio per il suo stipendio. Ha le armi giuste per fare colpo su Bernardo Silva. Spalletti sogna di inserirlo al centro della sua prossima creatura e si sta lavorando al grande colpo. Work in progress x.com
La Juve mette nel mirino il grande colpo: assalto a Bernardo Silva Secondo La Stampa, i bianconeri lavorano per bloccarlo almeno per fine stagione, con un occhio anche a gennaio Il portoghese ha fatto già sapere di lasciare il City al termine del contrat - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.