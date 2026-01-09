Bernardo Silva e la Juventus | il parametro zero che può cambiare il mercato
Bernardo Silva potrebbe rappresentare un’importante opportunità di mercato per la Juventus. Attualmente senza accordo con il suo club, il giocatore portoghese potrebbe approdare in bianconero a parametro zero. La sua disponibilità è una notizia che sta attirando l’attenzione, mentre la stagione in corso continua a delineare le possibilità di un trasferimento che potrebbe influenzare il mercato di gennaio e non solo.
Il nome circola già con il peso delle grandi occasioni. Bernardo Silva non è una suggestione da mercato estivo: è una traiettoria che si sta delineando ora, mentre la stagione è ancora in corso. E la Juventus, che da tempo lavora su più orizzonti temporali, ha iniziato a guardare avanti con un’attenzione particolare. Il centrocampista portoghese del Manchester City, in scadenza a giugno, si avvicina a diventare uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. Un profilo che non passa inosservato e che, inevitabilmente, muove riflessioni profonde anche a Torino. Un ciclo al capolinea, senza rumore. Non c’è rottura, non c’è strappo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
