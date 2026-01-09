Bernard Giroux una vita per l’avventura

Bernard Giroux è stato un giornalista francese noto per la sua passione per il mondo delle corse e dell’avventura. Ha partecipato a numerose competizioni, vincendo due volte la Parigi-Dakar insieme a René Metge e Ari Vatanen. Inoltre, ha ottenuto diversi risultati nei rally in collaborazione con Bernard Darniche, contribuendo a definire la sua lunga carriera dedicata alle attività motoristiche.

