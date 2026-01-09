Bernard Giroux una vita per l’avventura
Bernard Giroux è stato un giornalista francese noto per la sua passione per il mondo delle corse e dell’avventura. Ha partecipato a numerose competizioni, vincendo due volte la Parigi-Dakar insieme a René Metge e Ari Vatanen. Inoltre, ha ottenuto diversi risultati nei rally in collaborazione con Bernard Darniche, contribuendo a definire la sua lunga carriera dedicata alle attività motoristiche.
Il giornalista francese vinse due volte la Paris-Dakar con Renè Metge e Ari Vatanen e conquistò alcuni successi nei rally assieme a Bernard Darniche. Un’esistenza votata alle competizioni ed alla passione per le corse fino al fatale incidente in offshore assieme a Didier Pironi. La figura di Bernard Giroux attraversa il motorsport come un filo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: La Piancastelli, stella della nostra nazionale, alle prese con una nuova avventura dopo Giappone e Stati Uniti: "Ma quella che sento come casa è San Diego». Erika, Messico e nuvole: "Cambiare ogni anno è uno stile di vita»
Leggi anche: [PSVITA] Thimbleweed Park Vita: l’Avventura Punto-e-Clicca si Rinnova con la Versione 1.2
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.