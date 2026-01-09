Bergamasca senza neve E non piove da novembre

La bergamasca si trova attualmente senza neve e con assenza di pioggia da novembre, condizioni che preoccupano per le riserve idriche. Secondo il bollettino di Arpa, la situazione è peggiorata rispetto a inizio gennaio 2022, anno segnato da una grave siccità. La mancanza di precipitazioni influisce sulla disponibilità di acqua e richiede attenzione per la gestione delle risorse naturali nella regione.

