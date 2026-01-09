Benevento, 27 ottobre 2023 – La scuola Moscati di Benevento ha riparato il problema all’impianto di riscaldamento. Per garantire il corretto funzionamento e prevenire eventuali inconvenienti, lunedì sono programmati controlli tecnici approfonditi. La scuola si impegna a mantenere elevati standard di sicurezza e comfort per studenti e personale.

Benevento. Il guasto all’impianto di riscaldamento della scuola Moscati è stato risolto, ma lunedì saranno effettuati ulteriori verifiche per evitare disagi. Benevento – “Circa il problema occorso all’impianto di riscaldamento della scuola Moscati al rione Ferrovia, il Settore competente mi ha informato che il guasto è stato riparato e che ora i termosifoni sono funzionanti. Tuttavia ella giornata di lunedì saranno svolti approfondimenti tecnici ulteriori per evitare il ripetersi del disagio”, lo scrive in una nota il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino. Nota stampa – Comune di Benevento L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento Scuola Moscati, riscaldamento riparato: lunedì controlli tecnici

