Benedette feste per turismo e commercio

L’Epifania, tradizionalmente considerata la fine delle festività, spesso non segna una vera e propria conclusione per il turismo e il commercio. Anzi, molte attività continuano a vivere un periodo di flessione, ma anche di opportunità. In questo contesto, è importante analizzare i trend e le strategie per mantenere viva l’attenzione dei clienti e sostenere il settore durante tutto l’anno.

"L'Epifania tutte le feste se le porta via" Questo modo dire non sempre trova riscontri nella realtà. Magari possono esservi località che promuovono iniziative limitatamente al periodo natalizio, per le quali l'Epifania interpreta fedelmente quel modo di dire. Di contra vi sono comuni, tra i quali Porto San Giorgio, a cui il citato detto non fa né caldo né freddo, intenzionati come sono ad organizzare " Feste a gogò " in giro per l'Italia, senza soluzione di continuità, ritenendole economicamente importanti sia da un punto commerciale che turistico. L'assessore al commercio e turismo, Gìampiero Marcattili, spiega: "Terminata la programmazione natalizia ci troveremo a breve distanza di tempo dal Carnevale che gestiremo insieme al comune di Fermo, curando in particolare l'animazione nelle giornate di giovedì grasso e di martedì di Carnevale, con la sfilata dei gruppi mascherati per la cui realizzazione stiamo contattando le scuole cittadine, la cui collaborazione è ritenuta di fondamentale importanza per la riuscita dell'evento".

