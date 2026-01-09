Una recente immagine di Zack Snyder ritrae Ben Affleck nel ruolo di Batman nella versione Knightmare, ambientazione dell'incubo. La foto mette in evidenza i dettagli del costume e richiama l'atmosfera cupa della scena. Questa rappresentazione offre uno sguardo approfondito sulla versione alternativa del Cavaliere Oscuro, evidenziando la visione visiva e narrativa del regista.

Una nuova foto di Zack Snyder mostra in dettaglio il costume di Ben Affleck nei panni di Batman nella timeline dell'incubo. Di tanto in tanto Zack Snyder attinge all'archivio di foto scattate sul set dei film DC da lui diretti per infiammare i suoi fan, che sperano in un suo ritorno nel nuovo DCU. L'ultima foto fa parte della timeline dell'incubo di Batman e ritrae il personaggio di Ben Affleck con indosso il caratteristico costume. "Bruce Wayne, in fuga in un futuro distrutto, braccato dai Parademoni e da sapete chi. Un mondo perduto. Un'ultima scommessa. Un'unica possibilità di rimandare Flash indietro e resettare tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ben Affleck versione Batman Knightmare nella foto di Zack Snyder: "La speranza è quasi estinta"

