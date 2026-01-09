Bellaria Igea Marina si prepara a ospitare la realizzazione di una docufiction dedicata ad Alfredo Panzini, intitolata

Bellaria Igea Marina si trasformerà in un grande set cinematografico per realizzare un film su Alfredo Panzini. L’obiettivo? Investire sul settore cinema e sulle film commission come volano economico e di immagine per la città. Con una determina comunale, la giunta Giorgetti andrà a sostenere la società ’Leblon Communication srl’ di Marina Ruggiero, per coprire le spese per la realizzazione di una sceneggiatura dedicata alla vita di Panzini dal titolo ‘ Casa Rossa ’. L’obiettivo è poi partecipare a bandi regionali e ministeriali per ricevere altri fondi e partire con la produzione e le riprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria prepara la docufiction su Panzini: "’Casa Rossa’ renderà onore allo scrittore"

Leggi anche: Bim Street Art, Bellaria si prepara ad ospitare i nuovi murales d'autore

Leggi anche: Algeria, presidente concede la grazia allo scrittore Boualem Sansal

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bellaria prepara la docufiction su Panzini: ’Casa Rossa’ renderà onore allo scrittore.

Salvò neonata da cecità, Bellaria assegna premio Panzini al dott. Nicoletti - Manlio Nicoletti il vincitore del Premio Panzini 2025: medico, chirurgo, da dodici anni Direttore dell’Unità Operativa complessa dell’Ospedale Maggiore di Bologna. chiamamicitta.it

Bellaria: cultura e sport si incontrano alla Casa Rossa di Panzini - Martedì 10 giugno è la data scelta per il via alla stagione estiva dei poli museali di Bellaria Igea Marina, a partire dal più rappresentativo: la Casa Rossa di Alfredo Panzini, che aprirà i battenti ... chiamamicitta.it

Alfredo Panzini, Bellaria si prepara a festeggiare i 160 anni dalla nascita dell'illustre concittadino - In attesa di presentare il calendario di iniziative con cui, tra dicembre e febbraio, Bellaria Igea Marina ricorderà i 160 anni dalla nascita di Alfredo Panzini, il sindaco Filippo Giorgetti e ... altarimini.it

A dicembre, la cucina torna protagonista. È lo spazio in cui si prepara, si accoglie, si condivide. E quando diventa anche bella da vivere e da mostrare, fa davvero la differenza. Bellaria 3 di Forma Cucine è una composizione elegante e funzionale, perfetta p - facebook.com facebook