Bella Ciao ai funerali di don Raffaele Nogaro prete anticamorra La bara portata dai migranti

I funerali di don Raffaele Nogaro, prete noto per il suo impegno contro la camorra, si sono svolti nel Duomo di Caserta. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti, con la bara portata dai migranti, simbolo del suo impegno sociale. Padre Nogaro, morto all’età di 92 anni, è stato una figura di riferimento per la comunità locale e per chi si è battuto per i diritti dei più deboli.

I funerali di padre Raffaele Nogaro, prete degli ultimi morto a 92 anni, si sono svolti nel Duomo di Caserta, città della quale era vescovo emerito. La funzione è stata celebrata dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli.

