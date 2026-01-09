Béla Tarr nel cinema in Giappone
La morte di Béla Tarr ha suscitato interesse anche nel cinema giapponese, evidenziando i collegamenti tra il regista ungherese e gli autori del Sol Levante. La sua influenza si riflette nelle opere e nelle riflessioni di molti cineasti giapponesi, sottolineando l’importanza del suo stile e della sua poetica nel panorama cinematografico internazionale.
Anche il mondo del cinema giapponese è stato colpito dalla recente scomparsa di Béla Tarr, i legami fra il regista ungherese con gli immaginari del Sol Levante sono infatti abbastanza .
