Béla Tarr nel cinema in Giappone

La morte di Béla Tarr ha suscitato interesse anche nel cinema giapponese, evidenziando i collegamenti tra il regista ungherese e gli autori del Sol Levante. La sua influenza si riflette nelle opere e nelle riflessioni di molti cineasti giapponesi, sottolineando l’importanza del suo stile e della sua poetica nel panorama cinematografico internazionale.

