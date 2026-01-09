Beccato con cocaina coltello e manganello | nuovi guai per ' Zì Ciccio'

La Polizia di Caserta ha arrestato un uomo di 56 anni di Maddaloni, accusato di detenzione di droga, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il fermo, sono stati trovati cocaina, un coltello e un manganello. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Beccato dai finanzieri dopo l'ennesima cessione: rinvenuta in casa cocaina, nascosta all'interno di una calza, dietro al termosifone.

