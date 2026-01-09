Beccato con cocaina coltello e manganello | nuovi guai per ' Zì Ciccio'
La Polizia di Caserta ha arrestato un uomo di 56 anni di Maddaloni, accusato di detenzione di droga, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il fermo, sono stati trovati cocaina, un coltello e un manganello. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, un uomo di 56 anni, originario di Maddaloni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
