Beccano ambo e terno e vincono 11mila euro

Il nuovo anno si apre con importanti vincite al Lotto in Alto Adige. Nell’estrazione del 7 gennaio a Terlano, sono stati centrati un ambo e un terno, con una vincita complessiva di 11.000 euro. Questa doppietta rappresenta un risultato significativo per la regione, confermando l’attenzione dei giocatori verso il gioco del Lotto e le sue possibilità di vincita.

