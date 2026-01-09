Beccano ambo e terno e vincono 11mila euro
Il nuovo anno si apre con importanti vincite al Lotto in Alto Adige. Nell’estrazione del 7 gennaio a Terlano, sono stati centrati un ambo e un terno, con una vincita complessiva di 11.000 euro. Questa doppietta rappresenta un risultato significativo per la regione, confermando l’attenzione dei giocatori verso il gioco del Lotto e le sue possibilità di vincita.
Il nuovo anno inizia nel segno delle vincite al Lotto per l'Alto Adige. Dopo che la Lotteria Italia aveva strizzato l'occhio al Trentino, è l'altra porzione di regione a esultare: nell'estrazione dello scorso 7 gennaio a Terlano è stata centrata una ricca "doppietta".
