Beautiful anticipazioni settimanali dal 10 al 16 gennaio 2026 | come reagirà Steffy alla notizia che Sheila è viva?

Ecco le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 gennaio 2026. La scoperta che Sheila è viva cambia gli equilibri tra i personaggi e influenzerà le reazioni di Steffy. Dopo il ritrovamento di Sheila e le rivelazioni sulla sua identità, i protagonisti si trovano di fronte a nuove sfide e decisioni che approfondiscono la trama. Ecco cosa accadrà nella prossima settimana della soap.

Dopo il ritrovamento di Sheila, e la scoperta che non era lei la donna che aveva aggredito Steffy nella villa al mare e alla quale la figlia di Ridge aveva sparato per legittima difesa, nuovi colpi di scena attendono i fans di Beautiful. La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi episodi mozzafiato nella settimana dal 10 al 16 gennaio. Curiosi di scoprire insieme a noi cosa accadrà? Trame settimanali Beautiful: Steffy tormentata dall'ossessione di Deacon. Mentre Finn e Deacon – ancora increduli del fatto che Sheila sia viva – prestano alla Carter le prime cure, Steffy parla con Ridge e gli confessa la sua preoccupazione dovuta all'ossessione di Sharpe.

