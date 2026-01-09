Bce, Lagarde esclude ritorno in politica, il populismo sta crescendo.

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha dichiarato di non avere intenzione di riprendere una carriera politica, specificamente in vista delle prossime elezioni presidenziali in Francia. La dirigente ha inoltre evidenziato come il populismo stia crescendo in diversi contesti politici, ma ha ribadito la sua attenzione alle funzioni attuali e alla stabilità economica europea.

Roma, 9 gen. (askanews) – La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde esclude di tornare in politica, in particolare per le elezioni presidenziali in Francia. “No, non penso”, ha risposto ad una domanda su questo tema in una intervista a Bloomberg trasmessa questa mattina. “Ho visto presidenti andare e venire, li ho visti invecchiare e cambiare e direi che ‘si fa troppo tardi’, ha scherzato usando una espressione inglese (“va oltre i miei orari per andare a dormire”). “Sono qui e ora. Ma la questione chiave è che ho sempre assunto dei rischi, non ho mai assicurato la mia posizione, il mio futuro, la mia pensione: no – ha detto – a volte devi semplicemente lanciarti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

