Battipaglia incendio in un' abitazione di via Gorizia | illesi i residenti

A Battipaglia, in via Gorizia, si è verificato un principio d'incendio in un’abitazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Fortunatamente, i residenti sono rimasti illesi. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza della zona.

Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Battipaglia per domare un principio d'incendio divampato all'interno di un'unità abitativa. Le fiamme hanno interessato il piano terra di uno stabile situato in via Gorizia, laterale di via Roma.

Battipaglia, incendio nella notte di Capodanno: fiamme su un balcone - Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che a innescare il rogo possano essere stati botti d’artificio esplosi in zona ... infocilento.it

Battipaglia, incendio in una palazzina a Capodanno, paura per le fiamme sul balcone - Stampa Momenti di forte preoccupazione nella notte di Capodanno in Via Francesco Turco, dove un incendio è divampato al quinto piano di una palazzina, interessando il balcone di un’abitazione. salernonotizie.it

Incendio nella notte di Capodanno a Battipaglia, in via Francesco Turco, dove un rogo è divampato sul balcone di un’abitazione al quinto piano. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: le fiamme sarebbero state causate da scintille di un fuoco d’artificio - facebook.com facebook

