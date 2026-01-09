Battaglia sul piano della sosta l' opposizione | Nessun confronto Pd | Assemblea trasformata in show
Nella Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna si è svolta l’assemblea pubblica sul nuovo piano sosta, dopo una prima discussione in commissione. L’incontro ha visto tensioni tra opposizione e Giunta, con accuse di mancanza di confronto e di trasformazione dell’evento in uno show. La discussione riflette il clima di confronto politico sulla gestione dello spazio pubblico e le decisioni sulla mobilità cittadina.
Dopo la prima bagarre pomeridiana in commissione consiliare, lo scontro aperto fra opposizione e Giunta si è ribadito nella Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna dove era in programma l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del nuovo piano sosta di Ravenna. Un confronto nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
