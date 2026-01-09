Battaglia sul piano della sosta l' opposizione | Nessun confronto Pd | Assemblea trasformata in show

Nella Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna si è svolta l’assemblea pubblica sul nuovo piano sosta, dopo una prima discussione in commissione. L’incontro ha visto tensioni tra opposizione e Giunta, con accuse di mancanza di confronto e di trasformazione dell’evento in uno show. La discussione riflette il clima di confronto politico sulla gestione dello spazio pubblico e le decisioni sulla mobilità cittadina.

Parcheggi, scontro sull'aumento del ticket: l'opposizione chiede un confronto col sindaco - Si fa sempre più dura la polemica sul nuovo Piano della sosta, entrato in vigore l’1 gennaio scorso, con l’opposizione che si dice pronta a scendere in piazza per protestare contro gli aumenti insieme ... quotidianodipuglia.it

Gubbio, battaglia sul piano triennale: "Dall’opposizione soltanto falsità" - Dopo l’intervento di Città Futura che, in seguito all’ultimo consiglio comunale, lamentava un’attenzione scarsa da parte della giunta nei confronti del Dup, il Documento unico di programmazione ... lanazione.it

Piano Battaglia, oggi! - nota località turistica della Sicilia che sorge nel Massiccio delle Madonie, nel comune di Petralia Sottana. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.