Basket Trapani Shark | altri due punti di penalità in classifica e inibizione per Antonini

La Trapani Shark affronta ulteriori difficoltà con due punti di penalità e l’inibizione per Antonini, aggravando una situazione già complessa. La squadra siciliana, coinvolta in recenti controversie, ha visto compromessa la propria partecipazione alla Champions League 2025-2026, in seguito alle vicende legate alla partita in Bulgaria. Questi provvedimenti si aggiungono a un periodo difficile per il club, segnato da problematiche sportive e amministrative.

Prosegue il calvario della Trapani Shark, protagonista in negativo di una delle pagine più brutte della storia del basket italiano con la recente “partita farsa” in Bulgaria che è costata alla squadra siciliana l’esclusione dalla Champions League 2025-2026, massima competizione per club organizzata dalla FIBA. La formazione trapanese ha ricevuto un’ulteriore sanzione, questa volta in campo nazionale. Il Tribunale federale della FIP, riunitosi oggi, ha comminato infatti altri 2 punti di penalità a Trapani oltre all’inibizione di due anni per il presidente Valerio Antonini causa irregolarità amministrative in fase di iscrizione alla Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Trapani Shark: altri due punti di penalità in classifica e inibizione per Antonini Leggi anche: Caos Trapani Shark, inflitti altri punti di penalizzazione: due anni di inibizione al presidente Leggi anche: Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo; Corte federale di appello su istanza ricusazione Trapani Shark; Trapani, nuova stangata: altri 3 punti di penalizzazione (-8 complessivo), Valerio Antonini inibito per due anni per frode sportiva; Trapani Shark, arrivano altri tre punti di penalizzazione. Basket, Trapani Shark: altri due punti di penalità in classifica e inibizione per Antonini - Prosegue il calvario della Trapani Shark, protagonista in negativo di una delle pagine più brutte della storia del basket italiano con la recente "partita ... oasport.it

