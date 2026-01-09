La partita tra Mensa Sana e Jokic si avvicina, con la squadra pronta a scendere in campo per affrontare lo scontro diretto di basket serie B Interregionale. In assenza di Perin, ancora in recupero, la squadra si prepara con determinazione nella vigilia della sfida a Montarioso. Nonostante la stagione sia alla metà, l’obiettivo è consolidare la posizione e mantenere alta la concentrazione, senza lasciare spazio agli avversari.

È la vigilia della stracittadina di Montarioso e per la Note di Siena (sempre orfana del suo faro, Perin, che rientrerà tra un paio di giornate) prosegue la preparazione in vista di uno scontro diretto importante benchè la stagione sia solamente al giro di boa. A parlare dopo la seduta di allenamento di ieri mattina il lungo biancoverde Balsa Jokic (foto), determinato ad affrontare il match contro il Costone nel migliore dei modi. "Proveremo a mettere in difficoltà una squadra che è una corazzata – dice il numero 44 –. Il Costone è una formazione completa sotto ogni aspetto, sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Mensa Sana, Jokic suona la carica: "Nessuno spazio agli avversari»

