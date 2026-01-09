Basket serie B Interregionale Mensa Sana Jokic suona la carica | Nessuno spazio agli avversari
La partita tra Mensa Sana e Jokic si avvicina, con la squadra pronta a scendere in campo per affrontare lo scontro diretto di basket serie B Interregionale. In assenza di Perin, ancora in recupero, la squadra si prepara con determinazione nella vigilia della sfida a Montarioso. Nonostante la stagione sia alla metà, l’obiettivo è consolidare la posizione e mantenere alta la concentrazione, senza lasciare spazio agli avversari.
È la vigilia della stracittadina di Montarioso e per la Note di Siena (sempre orfana del suo faro, Perin, che rientrerà tra un paio di giornate) prosegue la preparazione in vista di uno scontro diretto importante benchè la stagione sia solamente al giro di boa. A parlare dopo la seduta di allenamento di ieri mattina il lungo biancoverde Balsa Jokic (foto), determinato ad affrontare il match contro il Costone nel migliore dei modi. "Proveremo a mettere in difficoltà una squadra che è una corazzata – dice il numero 44 –. Il Costone è una formazione completa sotto ogni aspetto, sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini
Leggi anche: Basket serie B Interregionale. Costone, Masciarelli suona la carica
Serie B Interregionale, il Gulliver inizia l’anno con una sconfitta: al Camagna passa Gallarate; Serie B interregionale, ultima giornata d’andata per Iseo e Gardone; Basket Serie B – Redel seconda con Brindisi e Monopoli. Classifica e risultati; Basket Serie B Interregionale - Cade l'imbattibilità casalinga: l'Amica Chips cede all'Oderzo (69-78).
Serie B interregionale, ultima giornata d’andata per Iseo e Gardone - I valtrumplini saranno impegnati in trasferta contro Romano, per Iseo la sfida sarà in casa contro Reggio Emilia ... giornaledibrescia.it
Basket, Serie B Interregionale: Barcellona, la sconfitta a Molfetta arriva negli ultimi 4 secondi - Barcellona spreca una grande occasione e torna da Molfetta con una sconfitta che pesa. 98zero.com
Serie B Interregionale: vince Valdiceppo, Gualdo cade a Civitanova - Nel fine settimana inaugurale del nuovo anno è ripartito il campionato di Serie B Interregionale che ha visto disputarsi la penultima giornata di andata. umbria24.it
Basket, serie A2: Scafati batte Bergamo 78-59 con l'underdog Chiera - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 15^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA BASKET SCHOOK MESSINA AL PALASASSI x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.