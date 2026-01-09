Basket la Dole vuole continuare a volare | contro la Sella Cento c' è in palio l' ottava vittoria consecutiva

Domenica 11 gennaio alle 18, la Dole Rimini si prepara ad affrontare la Sella Cento in una partita valida per l’ottava vittoria consecutiva. Dopo un mese e mezzo dal precedente incontro, la squadra cerca di confermarsi e mantenere il ritmo vincente, in un match che si svolge in un contesto di festa e ricordi degli anni '90. Un appuntamento importante per la formazione riminese, che punta a continuare il proprio percorso positivo nel campionato.

Sugli spalti una grande festa anni 90 con Amarcord, sul parquet il match con la Sella Cento: domenica 11 gennaio (palla a due alle 18) sarà un giorno speciale per la Dole Rimini che, alla ricerca dell'ottava gioia consecutiva, affronta la formazione centese ad appena un mese e mezzo di distanza.

