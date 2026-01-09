Basket in lutto è morta Uliana Semjonova | la leggendaria gigantessa che vinse tutto con l'URSS
È scomparsa Uliana Semjonova, figura iconica del basket europeo, nota per la sua carriera con l'URSS e il Riga negli anni ’70 e ’80. La sua presenza in campo ha lasciato un segno indelebile, contribuendo a scrivere la storia di questo sport. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo della pallacanestro e per tutti gli appassionati.
Il mondo della pallacanestro piange la scomparsa di Uliana Semjonova, morta a 73 anni. La "gigantessa" del basket europeo aveva imperato tra gli anni 70 e 80 con la maglia del Riga e dell'U vincendo tutto. Fu la prima donna non americana ad entrare nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e vanta il record di imbattibilità con i colori della nazionale dell'unione sovietica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
