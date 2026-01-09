Basket crac dell’Auxilium Torino | sette condanne tre anni di carcere per Roberto Goveani

Il 9 gennaio si è concluso il processo di primo grado sul fallimento dell’Auxilium Torino, storica squadra di basket. Sette condanne sono state emesse, tra cui una pena di tre anni di carcere per Roberto Goveani. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione e alle responsabilità nell’ambito del calcio e dello sport professionistico.

