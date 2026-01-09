Barman ucciso a Venezia un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi | Aveva paura che fosse diffuso

L’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman ucciso a Venezia, potrebbe essere collegato a un video hot che coinvolgerebbe Riccardo Salvagno, ex vigile urbano ora accusato del delitto. La possibile motivazione sembrerebbe legata alla paura che il materiale compromettente venisse diffuso, aggiungendo un ulteriore elemento al caso ancora da chiarire.

L’omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa all’alba del 31 dicembre, potrebbe essere legato anche a un video hot che coinvolgerebbe Riccardo Salvagno, ex vigile urbano quarantenne, oggi accusato del delitto. È questa – scrive il Corriere della Sera – una delle piste su cui stanno concentrando le indagini i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Claudia Ardita, Salvagno, assistito dall’avvocato Guido Galletti, aveva fatto riferimento in modo vago a «vicende personali» per spiegare i dissidi con la vittima. 🔗 Leggi su Open.online

