Il 11 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputerà la finale di Supercoppa tra Barcellona e Real Madrid. In questo articolo troverete le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida. Un altro capitolo della storica rivalità tra i due club, con la squadra di Flick alla ricerca di un risultato importante. Analizziamo le possibilità di un nuovo successo blaugrana in questa attesa sfida.

Le possibilità di vedere un altro Clasico erano abbastanza alte dall’inizio: effettivamente la finale di Supercopa sarà tra Barcellona e Real Madrid e noi potremo gustarci un altro appassionante capitolo di una rivalità eterna. Si giocherà a Jeddah e il ruolo di favorito va alla squadra di Flick: i catalani stanno benissimo e in semifinale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Barcellona-Real Madrid (Supercopa, 11-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Un altro titolo per la squadra di Flick?

