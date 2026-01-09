Barcellona-Real Madrid Supercopa 11-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Clasico per decidere la squadra supercampione di Spagna
Il 11 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputa la finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. In questa partita si deciderà quale delle due squadre sarà la nuova campione nazionale. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida tra due delle più grandi rivali del calcio spagnolo.
Le possibilità di vedere un altro Clasico erano abbastanza alte dall’inizio: effettivamente la finale di Supercopa sarà tra Barcellona e Real Madrid e noi potremo gustarci un altro appassionante capitolo di una rivalità eterna. Si giocherà a Jeddah e il ruolo di favorito va alla squadra di Flick: i catalani stanno benissimo e in semifinale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Atletico Madrid-Real Madrid (Supercopa, 08-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Derby madrileno per decidere la seconda finalista
Il Real Madrid batte 2-1 l’Atletico: in finale di Supercoppa di Spagna sarà Clasico col Barcellona; Supercoppa, Real in finale: 2-1 all'Atletico. Lite Simeone-Vinicius: Florentino ti caccerà; Supercoppa di Spagna: sarà ancora Barcellona-Real Madrid?; Barcellona-Athletic in Supercoppa, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e formazioni.
Il Real Madrid stende l'Atletico nel derby: sarà Clasico con il Barcellona in finale di Supercoppa - Nulla da fare per gli uomini di Simeone, che trovano l'unica rete con Sorloth ... tuttosport.com
Supercoppa di Spagna 2026, sarà ancora Barcellona-Real Madrid - Dopo la netta vittoria nella prima semifinale di Supercoppa di Spagna del Barcellona contro l'Atlethic Club di Bilbao già ampia nel ... europacalcio.it
Real Madrid in finale di Supercoppa, ma che polemica per la lite Simeone-Vinicius - Fanno discutere le frasi di Simeone contro Vinicius: Florentino ti licenzierà ... sport.virgilio.it
#Supercoppa #Spagnola, la #finale è il ' #Clasico' #Barcellona - #RealMadrid - #sportpress24 - facebook.com facebook
Al via questa sera la Supercoppa spagnola 2026: in campo Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Le sfide della Final Four in diretta in chiaro in Italia, ecco come seguirle x.com
