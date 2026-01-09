Barcellona-Real Madrid Supercopa 11-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Clasico per decidere la squadra supercampione di Spagna

Il 11 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputa la finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. In questa partita si deciderà quale delle due squadre sarà la nuova campione nazionale. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida tra due delle più grandi rivali del calcio spagnolo.

Le possibilità di vedere un altro Clasico erano abbastanza alte dall’inizio: effettivamente la finale di Supercopa sarà tra Barcellona e Real Madrid e noi potremo gustarci un altro appassionante capitolo di una rivalità eterna. Si giocherà a Jeddah e il ruolo di favorito va alla squadra di Flick: i catalani stanno benissimo e in semifinale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

