Il futuro di Marc Bernal potrebbe essere lontano dal Barcellona, con i blaugrana che valutano un prestito per il centrocampista spagnolo. Diversi club si sono già fatti avanti, dimostrando interesse per il giocatore. La decisione finale dipenderà dalle strategie del club e dalle offerte ricevute, mentre Bernal aspetta di conoscere il suo prossimo passo in carriera.

Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila per il centrocampista spagnolo! Ecco chi lo vuole Il futuro immediato di Marc Bernal potrebbe essere lontano dal Camp Nou. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, il Barcellona sta valutando l’ipotesi di cedere in prestito il promettente centrocampista classe 2007. L’obiettivo dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila!

Leggi anche: Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez già campione, Bezzecchi ad un passo dal terzo posto

Leggi anche: Barcellona, altri guai per la squadra blaugrana: cosa è successo a quel giocatore?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Casado To Start, Bernal On The Bench | 4-2-3-1 Barcelona Predicted Lineup Vs Espanyol; Espanyol - Barcellona (0-2) La Liga 2025; Espanyol e Barcellona si sfideranno oggi in diretta: anteprima e aggiornamenti in tempo reale | LaLiga EA Sports di calcio: derby al RCDE Stadium; Barcellona - Athletic Bilbao gol e momenti salienti.

Barcellona, infortunio per Marc Bernal: si teme per il legamento. Lo stop non sarà breve - Dopo gli stop di Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia, Gavi, Frenkie de Jong e Ansu Fati, ora a fermarsi in casa blaugrana è Marc Bernal. m.tuttomercatoweb.com

“La buena cara”, il grave infortunio e il ritorno in campo: Marc Bernal, l’ennesima stella del Barcellona - In Catalunya, regione calda della Spagna per il sole, l’animo delle persone e il calcio, utilizzano questa espressione come il detto italiano: “Quando il gioco si fa duro, ... gianlucadimarzio.com

Bernal, clausola monstre nel rinnovo fino al 2029 con il Barcellona: la cifra è incredibile - Un lunedì da incorniciare per il Barcellona e per Marc Bernal: a sorpresa, il club ha siglato il rinnovo con il talento classe 2007 fino a giugno 2029. tuttosport.com

Tifosi del Como, Rada, Claudia, Patsy, Marco con le tifose giunte da Barcellona, Consuelo e Cristina festeggiano al Villa Flori la vittoria del Como con l’Udinese - facebook.com facebook