Barca affonda nelle Filippine 9 turiste italiane salvate grazie a uno smartphone impermeabile

Durante un’escursione a Palawan, una barca è affondata, lasciando nove turiste italiane in mare. Le donne sono rimaste in acqua per circa 45 minuti, legandosi tra loro per garantire la sicurezza. Grazie a uno smartphone impermeabile, sono state individuate e salvate. Questo episodio evidenzia l’importanza di dispositivi resistenti all’acqua in situazioni di emergenza durante le attività all’aperto.

