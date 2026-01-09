Banche, 13 miliardi per il risiko.

Le banche italiane si preparano a una nuova fase di consolidamento, dopo un 2025 caratterizzato da importanti movimentazioni. Con miliardi di capitale in eccesso tra i principali istituti, gli analisti prevedono possibili strategie di rafforzamento e acquisizioni, segnando un momento di evoluzione nel settore finanziario nazionale.

Le banche sono pronte per la nuova stagione del risiko bancario dopo un 2025 pirotecnico. Gli analisti si aspettano nuove mosse dei big italiani e, in effetti, le avvisaglie ci sono tutte se si va a vedere i miliardi di capitale in eccesso dei più grandi istituti. Non è detto che questo venga impiegato per intero per acquisizioni, potrebbe essere alla fine restituito in tutto o in parte agli azioni con cedole e riacquisti di azioni per sostenere il titolo. Ma certo avere tanto fieno in cascina apre prospettive diverse e rende possibile anche un colpo di mano. L'osservata speciale in tal senso è Unicredit, con l'istituto guidato da Andrea Orcel che potrebbe arrivare a spendere fino a 6 miliardi di euro di capitale in eccesso in base ai dati comunicati nei primi nove mesi del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

