Banca Annia si riparte dalla trasferta di Castel d’Azzano | sabato altro big match con Arena

Dopo la pausa natalizia, la Banca Annia Padova Women torna in campo per una trasferta a Castel d’Azzano, dove affronterà Arena in un importante match di vertice. Dopo la vittoria contro Giorgione, la squadra si prepara a confermare il proprio rendimento in una gara che si preannuncia decisiva per la classifica. Un’occasione per continuare il percorso di crescita e mantenere alta la competitività nel campionato.

Dopo la pausa natalizia la Banca Annia Padova Women  torna in campo per un altro big match. Dopo l’entusiasmante vittoria nel big match con Giorgione prima della sosta, nella prima partita del 2026 Masiero e compagne giocheranno a Castel d’Azzano in un altro scontro al vertice, quello con Arena. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

