Banca Annia si riparte dalla trasferta di Castel d’Azzano | sabato altro big match con Arena
Dopo la pausa natalizia, la Banca Annia Padova Women torna in campo per una trasferta a Castel d’Azzano, dove affronterà Arena in un importante match di vertice. Dopo la vittoria contro Giorgione, la squadra si prepara a confermare il proprio rendimento in una gara che si preannuncia decisiva per la classifica. Un’occasione per continuare il percorso di crescita e mantenere alta la competitività nel campionato.
Domenica 11 gennaio | ore 18:00 Jadran Trieste Banca Annia Padova Palazzetto dello Sport - Trieste La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di TeleAntenna: https://bit.ly/TeleAntennaIT - facebook.com facebook
